Израильские военные провели рейды на Западном берегу Иордана

Армия Обороны Израиля (ЦАХАЛ) провела рейды в населенных пунктах на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

По его данным, военные арестовали четырех палестинцев после штурма лагеря Аль-Арруб в пригороде Хеврона. Подразделения ЦАХАЛ также зачистили населенный пункт Аль-Фундук к востоку от Калькилии, город Хизма к северо-востоку от оккупированного Иерусалима, а также города Хеврон, Иерихон и Тубас, где произошли вооруженные столкновения с местными жителями, сообщает телеканал.

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Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября прошлого года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. В ответ Израиль начал военную операцию в Газе с целью уничтожения военной и политической структуры ХАМАС и освобождения всех похищенных.