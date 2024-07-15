Артиллеристы поразили технику и живую силу ВСУ на авдеевском направлении

Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" группировки войск "Центр" поразил район сосредоточения живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Военнослужащие расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" группировки войск "Центр" поразили район сосредоточения личного состава и техники ВСУ в зоне проведения специальной военной операции на авдеевском направлении", - сказали в ведомстве.



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Там рассказали, что расчет БМ-21 "Град", получив данные от операторов беспилотника о выявленном месте расположения большого количества личного состава и техники ВСУ, оперативно прибыл в район боевого применения. Произведя развертывание боевой машины из походного положения в боевое, артиллеристы навели установку на цель и залпом реактивными снарядами калибра 122 мм произвели уничтожение скопление противника на дистанции более 15 км. После выполненной задачи расчет выполнил противоогневой маневр и оперативно покинул огневую позицию. Контроль поражения цели осуществляли военнослужащие разведывательного подразделения с помощью беспилотного летательного аппарата.

В Минобороны отметили, что нанесение расчетами РСЗО "Град" массированных артиллерийских ударов по районам сосредоточения противника позволяет поддерживать штурмовые действия подразделений группировки "Центр". Особенностью боевой работы для военнослужащих в этом районе является необходимость постоянного контроля воздушного пространства из-за высокой интенсивности применения противником разведывательных и ударных FPV-дронов.