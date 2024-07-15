$87.74-0.2595.76+0.08
Почта

КНР анонсировала военные учения в Южно-Китайском море

Китай проведёт военные учения в Южно-Китайском море 15—16 июля.

КНР анонсировала военные учения в Южно-Китайском море
© ТАСС

Об этом сообщается на сайте Управления по морским делам КНР.

В отдельных районах Южно-Китайского моря в связи с учениями вводится временный запрет на судоходство.

Какие силы и средства будут задействованы во время манёвров, не разглашается.

Ранее в Министерстве обороны КНР заявили, что военные учения России и Китая «Морское взаимодействие — 2024» помогут укрепить всеобъемлющее стратегическое взаимодействие двух государств.

Военные новости