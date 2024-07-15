КНР анонсировала военные учения в Южно-Китайском море
Китай проведёт военные учения в Южно-Китайском море 15—16 июля.
Об этом сообщается на сайте Управления по морским делам КНР.
В отдельных районах Южно-Китайского моря в связи с учениями вводится временный запрет на судоходство.
Какие силы и средства будут задействованы во время манёвров, не разглашается.
Ранее в Министерстве обороны КНР заявили, что военные учения России и Китая «Морское взаимодействие — 2024» помогут укрепить всеобъемлющее стратегическое взаимодействие двух государств.