Лондон продолжит готовить военнослужащих Вооруженных сил Украины для ведения боевых действий против России, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Министерство обороны Великобритании.

Программа военной подготовки носит название Interflex. Это крупнейшая программа такого рода на британской земле со времен Второй мировой войны. В военном ведомстве отметили, что продолжат работать с партнерами, «чтобы предоставить украинскому персоналу подготовку, необходимую для защиты своей территории».

В российском экспертном сообществе говорят, что подобные программы не только неспособны изменить ход событий на поле боя, но и увеличивают количество погибших военнослужащих. Военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев заявил, что количество времени на подготовку не соответствует потребностям.

«Для того чтобы обеспечить работу батальона, необходимо слаживание. А здесь их после небольшого времени подготовки и без всякого слаживания отправляют не просто на линию фронта, а на ноль, где их просто уничтожают», — указал эксперт.



Эксперт отмечает также политический фактор, стоящий за запуском таких программ и иных миссий по обеспечению подготовки и поддержки украинских солдат.