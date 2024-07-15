ТЭС в Ливане выведена из строя после обстрела израильской артиллерией

В ливанской государственной электрической компании Électricité du Liban заявили, что тепловая электростанция (ТЭС) в городе Марджаюн на юге страны выведена из строя в результате обстрела израильской артиллерией. Об этом сообщает ТАСС.

В компании подчеркнули, что ТЭС прекратила работу после атаки. Там добавили, что попадание снарядов по объекту привело к серьезным повреждениям. В текущий момент специалисты оценивают техническое состояние станции. По словам депутата парламента Ливана Касема Хашема, в результате выведения из строя ТЭС были остановлены водонапорные станции, подающие питьевую воду на юге страны.

До этого исполняющий обязанности министра иностранных дел Ливана Абдалла Бу Хабиб заявил, что вторжение Израиля на территорию страны станет началом новой региональной войны на Ближнем Востоке. Глава ливанского внешнеполитического ведомства добавил, что путь к миру в регионе лежит в неукоснительном выполнении всеми сторонами резолюции 1701 Совета Безопасности ООН. Этот документ прекратил боевые действия между Израилем и шиитской вооруженной организацией "Хезболла".