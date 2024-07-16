Депутат назвала бойца СВО подонком

Парламентарий Совета депутатов Ковдорского округа Мурманской области Татьяна Клементьева назвала подонком участника специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает издание "СеверПост".

Поводом для такой реакции со стороны женщины стал репост сообщения участника СВО, к которому было прикреплено обращение работников алакурттинской школы к региональному министру образования.

В нем говорилось, что Клементьев работал сельским учителем истории, обществознания и английского языка. В комментарии якобы содержалась информация о том, что супруг депутата якобы злоупотребляет спиртными напитками, после чего начинает применять физическое насилие против своей жены.

"Подонку - подонково будущее. Мой муж устроил Вас на работу. А я как мать троих детей счастлива со своим мужем", - заявила оскорбленная Клементьева в ответ на комментарий.



В настоящее время муж депутата также занимается общественно-политической деятельностью. Он является депутатом областной Думы.

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