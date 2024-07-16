В ВСУ заявили о напряженной ситуации на покровском направлении

Наиболее напряженная ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ) сложилась на покровском направлении на подконтрольной Киеву территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил Генеральный штаб украинской армии в Telegram.

«Наши защитники принимают меры для стабилизации обстановки и недопущения продвижения противника вглубь украинской территории», — говорится в сообщении. Уточняется, что к настоящему моменту произошло 110 боевых столкновений.



Ранее журналист Кристоф Ваннер в эфире немецкого телеканала Welt заявил, что ВСУ находятся в трудном положении на донецком направлении. По его словам, также особенно напряженная ситуация для украинских военных сложилась на торецком направлении.