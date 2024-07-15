Генштаб ВСУ заявил о сложной ситуации на двух направлениях

Наиболее напряженная ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ) сложилась на торецком и покровском направлениях на подконтрольной Киеву территории ДНР. Об этом заявили в Генеральном штабе ВСУ.

"На торецком направлении ситуация напряженная. <...> Самая горячая ситуация на покровском направлении", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.



11 июля в Генштабе украинской армии информировали о тяжелой ситуации на покровском направлении.

9 июля источник ТАСС в силовых структурах ДНР сообщил, что военнослужащие сразу двух бригад ВСУ покинули позиции в районе сел Евгеновка и Новоселовка Первая на покровском направлении.