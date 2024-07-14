Какое российское оружие наводит ужас на ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут отразить российские авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) даже с помощью западного вооружения, поэтому они наводят на них ужас. Об этом сообщил в эфире телеканала "Россия-1" летчик истребителя-бомбардировщика Су-34.

"На данную минуту противник не умеет сбивать наши бомбы никакие. Бомбы с УМПК он сбивать не может ни "Патриотами" (американский зенитный ракетный комплекс Patriot — прим. ред.), ни "Гепардами" (немецкие зенитные самоходные установки Gepard — прим. ред.). Они на него наводит ужас", — сказал он.



14 июля российский самолет Су-34 сбросил авиабомбу ФАБ-3000 на пункт временной дислокации украинских войск в зоне ответственности северной группировки Вооруженных сил (ВС) РФ.

На Западе оценили мощь российской авиабомбы ФАБ-3000

Активно применять ФАБ-3000 на Украине Россия начала в июне 2024 года. Западные военные эксперты и аналитики называли результаты применения бомбы "ужасающими": она моментально уничтожает инфраструктуру и огромное количество личного состава армии противника.

Что такое ФАБ-3000, действительно ли она сравнима с ядерным оружием и есть ли у России бомбы еще мощнее — в материале военного обозревателя "Газеты.Ru" Михаила Ходаренка.