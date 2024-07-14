На Западе раскрыли сценарий ракетной войны США с Россией

Отставной американский разведчик Скотт Риттер описал сценарий ракетной войны между Россией и США, объяснив, почему Москва выйдет из нее победительницей. Он этом он рассказал в интервью журналисту Гарланду Никсону, опубликованном на его YouTube-канале.

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«Если между Соединенными Штатами и Россией начнется ракетная война, Россия победит безоговорочно, потому что их ракеты современные, они рассчитаны на современную войну. У нас таких вооружений нет», — заявил он, подчеркнув, что в настоящее время американцы предпринимают усилия по созданию таких ракет.



Бывший разведчик добавил, что военно-промышленный комплекс (ВПК) США и армия перестали развиваться и не готовы к конфликтам высокой интенсивности, которые возникнут в будущем.

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