Американцы разрабатывают для ВСУ новую авиабомбу

Американское издание The Defense Post выяснило подробности секретного плана Пентагона по разработке нового оружия для Украины. ВВС США 10 июля направили предложения 16 американским компаниям на разработку так называемого «ударного боеприпаса повышенной дальности» (ERAM).

Источники The Defense Post подтвердили, что новый боеприпас предназначен для ВСУ, чтобы они могли быстро и недорого удовлетворять свои оборонные потребности. Цель американцев – в кратчайшие сроки создать прототип автономного транспортного средства, способного наносить удары на большие расстояния. Этот прототип должен быть прост в массовом производстве.

Учитывая, что в серию новое оружие выйдет нескоро, The Defense Post делает вывод: украинский конфликт в США рассматривают очень долгосрочным. И уже готовят оружие как минимум на 2025 годы и даже дальше. С момента заключения госконтракта выбранный Пентагоном производитель обязан произвести не менее 1 тысячи снарядов в течение 24 месяцев.

Точные тактико-технические характеристики нового боеприпаса пока известны не все. Скорее всего, он будет представлять собой оружие массой 500 фунтов (230 кг) с осколочно-фугаской боевой частью и различными вариантами взрывателей. Предполагаемая дальность действия составит не менее 250 морских миль (463 км), а скорость будет дозвуковая - не более 0,6 Маха (то есть 60% от скорости звука). Также у нового боеприпаса должна быть навигационная система, которая работает в условиях ухудшения качества GPS. Снаряд должен обеспечивать предельную точность в пределах 10 метров как в условиях нормальных, так и в условиях сильных электромагнитных помех.

Запрос предложений направлен 16 компаниям, которые были выбраны на основе более раннего запроса информации, который Пентагон тайно провел еще в январе. Только эти предварительно отобранные компании могут представить предложения, срок подачи которых истекает 24 июля 2024 года. Предложения должны включать две основные части: техническое описание и смету. Техническое описание, ограниченное 25 страницами, должно охватывать описание проекта, цели, тактический подход, результаты и необходимые ресурсы.

Правительственные эксперты за закрытыми дверьми рассмотрят предложения, а конфиденциальная информация будет храниться в тайне. Правительство может договориться об отборе одного или двух проектов качестве автономных прототипов.

Также предстоит определить параметры бомбовых отсеков на самолетах, которые понесут ERAM. А это, вероятно, связано с тем, что пока непонятно, какие именно натовские самолеты будут эксплуатировать ВСУ к моменту серийного запуска ERAM.

Хотя боеголовка неуправляемой бомбы Mark 82 может рассматриваться как базовая для нового ERAM, это будет окончательным решением поставщика, а не требованием правительства США, подчеркивает The Defense Post. Но это и понятно: Mark 82 была разработана еще в годы Корейской войны и сейчас, несомненно, уже устарела. Единственное ее серьезное преимущество в современных военных условиях — это дешевизна: одна такая авиабомба стоит всего $4 тысячи. При этом на ее основе американцы создали свои управляемые авиабомбы с лазерным наведением GBU-12 и GBU-38 JDAM (цена более $21 тысячи).

Повышенную секретность правительство разъяснило тем, что есть условия для утечки данных о новом оружии. The Defense Post пишет, что новое оружие для ВСУ разрабатывают и немцы из корпорации Rheinmetall. Об этом еще в мае заявлял генеральный директор концерна Армин Паппергер: по его словам, киевский режим получит прототипы артиллерийских снарядов с дальностью действия 100 км. Правда, Паппергер не назвал точные сроки поставок. Ведь новый снаряд будет превосходить абсолютно все артиллерийские боеприпасы, которые есть у Rheinmetall и вообще когда-либо предоставлялись украинцам от стран НАТО.

Ни один существующих артиллерийских снарядов и близко не сравнится с дальнобойностью неназванного прототипа Rheinmetall. Сейчас самый дальнобойный на вооружении ВСУ — это 155-мм Vulcano с лазерным наведением для немецких PzH 2000, дальнобойная версия которого может поражать цель на расстоянии 70 км. Vulcano были предоставлены немцами весной 2023 года, на этапе подготовки к так называемому «контрнаступлению» ВСУ, и использовались очень мало.

Неназванный прототип Rheinmetall также превосходит GMLRS для РСЗО HIMARS, которая также имеет дальность действия 70 км.

Средний же радиус действия стандартного 155-мм американского снаряда составляет от 30 до 40 километров. Большую дальность имеет Excalibur, который может поражать цели на расстоянии 40-48 км. Однако Excalibur, как и GMLRS, настолько активно подавляются российской РЭБ, что украинцы практически отказались от применения этих артиллерийских боеприпасов.