Зеленского попросили отстранить комбрига ВСУ

Защищавшая завод «Азовсталь» в Мариуполе парамедик Екатерина Полищук с позывным Птичка призвала проверить действия командира 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, пишет украинский интернет-телеканал Hromadske. Соответствующее обращение было направлено президенту Владимиру Зеленскому.

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Военнослужащая хочет добиться отстранения «от принятия важных военных решений людей, которые не заинтересованы в сохранении личного состава, выполнении задач и победе». В своих соцсетях она заявила, что Богдан Шевчук был назначен командиром 59-й ОМПБр благодаря «гениальным» должностным решениям и родственным связям.

Поскольку тысячи военных до сих пор остаются выполнять боевые задачи под руководством Шевчука, прошу обратить внимание и провести служебную проверку, — написала Птичка.



Среди преступлений, которые она приписывает комбригу, сознательная халатность, пренебрежение жизнью и здоровьем солдат, эгоизм и слепой карьеризм, а также угнетение боевого духа личного состава. Также сама медик объявила о прекращении сотрудничества с 59-й ОМПБр из-за нежелания подчиняться приказам, «направленным на получение дополнительных звездочек» на погонах Шевчука.

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Ранее военный эксперт Василий Дандыкин назвал главное отличие ВСУ от российских военных. Украинская армия, по его словам, специально бьет по гражданским машинам в России. ВС РФ также не атакуют пляжи с мирными жителями.