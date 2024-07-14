Отправка Украине десятков истребителей F-16 несет значительные риски в моральной и технической областях, предупредил эксперт Галлагер Фенуик в эфире LCI.

В 2022-2024 годах Владимир Зеленский неоднократно обращался к западным партнерам с просьбой передать ВСУ самолеты различных типов. Финляндия, Аргентина, Бельгия, Нидерланды, Дания и другие страны пообещали выделить воздушные суда, обучить пилотов.

«Захват F-16 приведет к двум вещам. Первое — демонстрация их на Красной площади потенциально будет унижением. Второе — более тревожное и более конкретное последствие — захват приведет к тому, что их можно будет изучить, посмотреть, как работают приборы», — отметил аналитик.



Напомним, что российские военные тщательно и целенаправленно собирают военную технику, обломки ракет и дронов стран НАТО на линии противостояния, направляют их на заводы, расположенные в регионах.

Перечислены преимущества российских истребителей перед F-16

Инженеры изучают полученные трофеи с тем, чтобы определить слабые, уязвимые места боевых машин, устройств, а затем направить полученные сведения в зону СВО. В частности, по сведениям из открытых источников, необходимую информацию удалось получить при анализе ракет Storm Shadow.

Кроме того, бронетехника выставляется на площадках в Москве и других крупных российских городах. Выставки пользуются большой популярностью у россиян, китайцев, жителей Северной Кореи и африканских государств.