В Израиле заявили о ликвидации командира бригады ХАМАС

Командир одной из бригад ХАМАС Рафа Салам был убит во время атаки израильских истребителей. Это подтвердили в воскресенье ЦАХАЛ и ШАБАК (Агентство безопасности Израиля), сообщает Jerusalem Post.

Салам находился рядом с другим командиром, Мухаммедом Дейфом. Источники отмечают, что его тело было обнаружено и немедленно похоронено.

При этом источники отказались подтвердить или опровергнуть факт убийства Дейфа.

Израиль намерен контролировать весь сектор Газа

Вчера около полудня ЦАХАЛ нанес удар по району Аль-Маваси на юге Газы, целью были командиры Дейф и Салам. Военные отметили, что удар был нанесен на основе разведывательной информации. По сообщениям палестинцев, в результате атаки десятки человек были убиты и ранены.

Ранее дипломат заявил, что продолжающиеся удары по мирному населению Газы усиливают всеобщую ненависть к Израилю.