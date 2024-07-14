В Израиле заявили о ликвидации командира бригады ХАМАС

В Израиле заявили о гибели командира бригады ХАМАС
Командир одной из бригад ХАМАС Рафа Салам был убит во время атаки израильских истребителей. Это подтвердили в воскресенье ЦАХАЛ и ШАБАК (Агентство безопасности Израиля), сообщает Jerusalem Post.
Салам находился рядом с другим командиром, Мухаммедом Дейфом. Источники отмечают, что его тело было обнаружено и немедленно похоронено.
При этом источники отказались подтвердить или опровергнуть факт убийства Дейфа.
Израиль намерен контролировать весь сектор Газа
Вчера около полудня ЦАХАЛ нанес удар по району Аль-Маваси на юге Газы, целью были командиры Дейф и Салам. Военные отметили, что удар был нанесен на основе разведывательной информации. По сообщениям палестинцев, в результате атаки десятки человек были убиты и ранены.
Ранее дипломат заявил, что продолжающиеся удары по мирному населению Газы усиливают всеобщую ненависть к Израилю.