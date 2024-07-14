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Главком ВСУ готов сдаться России: новости СВО на вечер 14 июля

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая обвинила главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в готовности капитулировать перед Россией. По ее словам, генерал не верит в победу Киева на поле боя.

Главком ВСУ готов сдаться России: новости СВО на вечер 14 июля
© globallookpress.com

Экс-нардеп Олег Царев, комментируя слова Безуглой, отметил, что в них нет ничего удивительного. Он объяснил, что военные первыми сталкиваются с ужасами войны и могут трезво оценить обстановку на поле боя.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО на утро 14 июля, читайте в материале NEWS.ru.

Украина капитулирует перед Россией?

Безуглая опубликовала на своей странице Facebook (деятельность в РФ запрещена) большой пост, в котором изложила претензии к главкому ВСУ. Она утверждает, что о позиции Сырского ей сообщил «ряд источников».

«Мне подтвердили два важнейших момента относительно позиции Сырского и его окружения. Он согласен подписывать режим прекращения огня и всякие вариации на тему капитуляции и принуждения к миру. Он не верит в победу и искренне считает, что мы не способны получить преимущество над россиянами на собственной земле. Ведь он мыслит симметрично и делает единственный логический для себя вывод», — написала нардеп.

По ее словам, в планах Сырского посредством остановки огня «войти в историю и спасти целый пласт генеральской мафии, близкой к сносу как никогда». Безуглая добавила, что соответствующая позиция выгода и предшественнику Сырского на посту главкома Валерию Залужному, влияние которого на ВСУ сохраняется.

СМИ: Сырский стал козлом отпущения для офиса Зеленского

Экс-нардеп Царев не исключил, что Сырский, зная о реальной обстановке на поле боя, действительно может придерживаться такой точки зрения. По его словам, военные «первыми приходят к выводу о том, что чем раньше прекратить, тем лучше».

Военный эксперт Борис Рожин увидел руку главы офиса президента Украины Андрея Ермака в словах Безуглой. Он предположил, что дело идет к отставке Сырского, и он, вероятно, покинет должность до конца 2024 года. С его мнением согласился и сенатор Сергей Цеков.

НАТО указали на военное превосходство России

Россия в случае прямого вооруженного противостояния с НАТО способна бросить вызов историческому господству Альянса в воздухе, выразили мнение обозреватели Business Insider Шинед Бейкер и Джейк Эпштейн. По их оценкам, военно-воздушные силы стран Запада еще ни разу не сталкивались с таким уровнем ПВО, как у РФ. Они отметили, что эти «тревожные звонки» звучали на протяжении всего конфликта на Украине.

«Россия способна бросить вызов историческому господству НАТО в воздухе. Штатам и их союзникам будет сложно добиться превосходства в небе, даже имея целые эскадры истребителей пятого поколения», — сказано в статье.

Аналитик Лондонского центра исследований политики в Нью-Йорке Александр Марковский в статье для American Thinker указал еще на один важный момент — ядерный статус России. По его словам, сейчас уже можно говорить о проигрыше НАТО в ограниченном масштабе или перерастании противостояния в ядерную войну.

Тем временем страны Запада отказали Зеленскому в просьбе снять запрет на использование поставленного Киеву оружия для ударов вглубь России из-за серьезных опасений. В частности, отказ от Вашингтона поступил в лице координатора по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джона Кирби, отметившего, что Украине не разрешат «бить куда угодно».

Будут ли переговоры?

НАТО не желает учитывать беспокойство России относительно вступления Украины в Альянс, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, учитывая важность данного вопроса, предпосылок к переговорам с Украиной на данный момент нет. При этом он подчеркнул, что Россия и страны Запада, несмотря на глубокую конфронтацию, все еще могут договориться.

«В целом Альянс говорит: „Украина будет в НАТО“. Они ясно указывают, что не собираются учитывать основные опасения России, которые были ключевыми в начале конфликта на Восточной Украине. Поэтому сейчас не существует оснований для переговоров. Мы должны продолжать работать, чтобы достичь поставленных перед нами целей», — сказал он.

В свою очередь корреспондент Responsible Statecraft Блэйз Малли обратил внимание, что Украина начинает показывать открытость к возможным переговорам с Москвой. В своей статье он отметил, что Киев рассчитывает на участие Москвы в будущих мирных саммитах после провала в Швейцарии. Корреспондент предположил, что такие шаги вызваны отсутствием на последнем саммите многих стран, в том числе и Китая.

Депутат Рады Александр Дубинский высказал другую точку зрения. По его мнению, Зеленский и его команда панически опасаются, что граждане страны начнут требовать мира с Россией. Он отметил, что общество специально разделяют посредством системы бронирования от мобилизации на фронт. Сам политик в настоящий момент арестован по подозрению в госизмене.

Тем временем министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто призвал Евросоюз, США и Китай выступить за урегулирование украинского конфликта. По его словам, это главное условие, чтобы Россия и Украина сели за стол переговоров.

Какая обстановка складывается в зоне СВО

Минобороны России сообщает, что бойцы ВС РФ поразили живую силу и технику ВСУ в Харьковской, Херсонской и Запорожской областях, а также в ДНР и ЛНР. За сутки противник потерял до 1585 человек личного состава и десятки единиц военной техники. Также ведомство отчиталось об отражении восьми контратак украинских штурмовых групп и взятии под контроль населенного пункта Урожайное в ДНР.

Тем временем ВКС России нанесли удар по позициям и технике ВСУ в 129 районах в зоне СВО. Средства ПВО сбили 33 беспилотника и 10 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США.

Кроме того, российская армия уничтожила в зоне СВО радиолокационную станцию воздушной разведки RADA RPS-42 израильского производства и четыре полевых склада боеприпасов противника. Подразделения группировки войск «Днепр» действовали в Херсонской, Днепропетровской и Запорожской областях.

Командир отряда «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов добавил, что бойцам подразделения совместно с бригадой Южного военного округа удалось захватить в плен трех украинских солдат. Еще четырех солдат пленил российский десантник из состава 98-й дивизии ВДВ. Это произошло при штурме пятиэтажки в Часове Яре, рассказал он ТАСС.

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