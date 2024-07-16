Артиллерийские стрельбы РФ и КНР прошли в Южно-Китайском море

Артиллерийские стрельбы ВМФ России и ВМС Китая прошли в Южно-Китайском море в рамках совместных учений «Морское взаимодействие - 2024». Об этом сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота.

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«В ходе практических действий боевые расчеты российских и китайских кораблей выполнили стрельбу из реактивных бомбометных установок», - указано в сообщении.



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В ТОФ отметили, что учение началось с отработки противолодочного эпизода. В рамках «Морского взаимодействия - 2024» была обнаружена и уничтожена «вражеская» подводная лодка в акватории Южно-Китайского моря.

Напомним, что в Китае началось совместное морское учение ВМФ РФ и ВМС НОАК. Торжественная церемония открытия «Морского взаимодействия - 2024» состоялась 15 июля в китайском порту Чжаньцзян. Учение пройдет в период с 15 по 17 июля.