Командир спецназа «Ахмат» рассказал о пленении троих военных ВСУ

Бойцы спецназа "Ахмат" вместе с 4-й бригадой 3-й общевойсковой армии Южного военного округа взяли в плен еще троих украинских военнослужащих. Об этом сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов.

"Сегодня в результате грамотно спланированной диверсионно-штурмовой операции бойцами группы "Шустрого" спецназа "Ахмат" совместно с 4-й бригадой 3-й общевойсковой армии Южного военного округа взяты в плен еще трое солдат противника", - написал он в своем Telegram-канале.