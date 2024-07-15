Тульские десантники уничтожили огневые точки ВСУ из Т-80 у Раздоловки

Экипажи танков Т-80 тульских десантников группировки войск «Юг» оказали огневую поддержку штурмовым подразделениям в районе села Раздоловка. Минобороны РФ показало кадры ударов наших танкистов по позициям ВСУ.

Используя осколочно-фугасные снаряды, экипажи Т-80 уничтожают огневые точки противника, которые мешают нашим десантникам закрепиться. Огонь корректируется с помощью беспилотников Zala, их же камеры фиксируют поражение целей. Получив подтверждение об уничтожении противника, танкисты отправляются на новую огневую точку.

Артиллеристы поразили технику и живую силу ВСУ на авдеевском направлении

Ранее артиллеристы группировки войск «Запад» одним снарядом «Ноны-К» уничтожили расчет и точку взлета БПЛА украинских боевиков. «Нона» может выполнять функции миномета, пушки и гаубицы. Для удара артиллеристы применяют снаряды с осколочно-фугасными и кумулятивными зарядами.