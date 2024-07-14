Белоруссия решила отвести войска от границ с Украиной

Министерство обороны Белоруссии незамедлительно приступает к отводу размещенных на границе с Украиной войск в места их постоянной дислокации, сообщил глава оборонного ведомства Виктор Хренин в Telegram-канале. По его словам, на южной границе останутся «незначительные дежурные силы и средства для мониторинга обстановки».

Напряжение на южном операционном направлении спадает, поэтому по итогам сегодняшнего совещания президент поручил группировку войск усиления южного операционного направления, основу которых составляют силы специальных операций, вывести из приграничной зоны и вернуть в пункты постоянной дислокации. Мы немедленно приступаем к выполнению этой задачи, — констатировал он.



Ранее президент республики Александр Лукашенко на совещании в Лунинецком районе заявил, что сложностей на границе Белоруссии и Украины нет. Глава государства выразил надежду, что проблем впредь там не возникнет. Он также отметил, что ВСУ после «определенной работы» Минска отвели свои силы от границы. Лукашенко в связи с этим поручил перевести войска на южных рубежах в места постоянной дислокации.

До этого Лукашенко прибыл в район, который находится на границе с Украиной. У главы республики было запланировано обсуждение обеспечения военной безопасности страны на южном направлении.