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Белоруссия решила отвести войска от границ с Украиной

Министерство обороны Белоруссии незамедлительно приступает к отводу размещенных на границе с Украиной войск в места их постоянной дислокации, сообщил глава оборонного ведомства Виктор Хренин в Telegram-канале. По его словам, на южной границе останутся «незначительные дежурные силы и средства для мониторинга обстановки».

Белоруссия решила отвести войска от границ с Украиной
© ТАСС

Напряжение на южном операционном направлении спадает, поэтому по итогам сегодняшнего совещания президент поручил группировку войск усиления южного операционного направления, основу которых составляют силы специальных операций, вывести из приграничной зоны и вернуть в пункты постоянной дислокации. Мы немедленно приступаем к выполнению этой задачи, — констатировал он.

Ранее президент республики Александр Лукашенко на совещании в Лунинецком районе заявил, что сложностей на границе Белоруссии и Украины нет. Глава государства выразил надежду, что проблем впредь там не возникнет. Он также отметил, что ВСУ после «определенной работы» Минска отвели свои силы от границы. Лукашенко в связи с этим поручил перевести войска на южных рубежах в места постоянной дислокации.

До этого Лукашенко прибыл в район, который находится на границе с Украиной. У главы республики было запланировано обсуждение обеспечения военной безопасности страны на южном направлении.

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Виктор Хренин
Александр Лукашенко