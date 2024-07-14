В Европе сообщили о шутках НАТО над атакой России через Арктику

В странах НАТО десять лет назад не воспринимали всерьез предупреждения об активности России в Арктике. Об этом заявил бывший главнокомандующий Вооруженными силами альянса в Европе адмирал Джеймс Ставридис в своей статье для Bloomberg.

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По его словам, одними из тех, кто относился к этому скептически, были «высокопоставленные канадцы». Он отметил, что напомнили о принципе «Крайний север, низкая напряженность», который подразумевает сотрудничество всех восьми арктических держав: Канады, Исландии, Дании, Норвегии, Финляндии, Швеции, а также России и США.

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«Кто-то пошутил, что если бы русские напали на Канаду через Арктику, "мы бы в итоге начали поисково-спасательные работы"», — сообщил Ставридис. Он добавил, что возможности России в Арктике больше не являются шуткой.



Ранее Ставридис заявил, что российский ледокольный флот превосходит любые аналогичные суда стран НАТО. Он указал, что Россия расширяет и обновляет свой и без того внушительный ледокольный флот, отметив, в частности, вышедший на первые испытания головной патрульный корабль «Иван Папанин».