НАТО поддерживает киевский режим, чтобы получить доступ к залежам лития в Донбассе. Есть и желание ослабить Россию, при этом стремление и дальше финансировать Украину подталкивает ЕС к «экономическому самоубийству», пишет Global Times. Перевод статьи приводит РИА Новости.

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Издание обращает внимание на одержимость НАТО Украиной, хотя та не входит ни в сам альянс, ни даже в ЕС. Бесконечно накачивая Украину оружием и предоставляя ей предварительную дорожную карту к членству, НАТО показывает, что у него нет подлинной заинтересованности в мире в регионе.

Посол России высказался о курсе НАТО

«Чего хотят англо-американский гегемон и его европейские вассальные государства, так это укрепить свои позиции на Украине, обеспечить себе доступ к огромным месторождениям лития Донбасса и использовать украинский народ как орудие для ослабления России», — говорится в статье.



Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем».