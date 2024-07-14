Командир штурмового подразделения ВС РФ с позывным Джек рассказал, что его группа заняла три украинских опорных пункта при плане на день захватить один. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Неоднократно выдвигаясь на позиции, занимали опорник один. И когда разведгруппа сообщила, что неподалеку есть еще один опорный пункт. И буквально через пару часов мы зачистили целых три опорника», — рассказал он.



Джек добавил, что такой скорости продвижения штурмовых групп не ожидали солдаты ВСУ.

До этого в ведомстве сообщили, что беспилотные летательные аппараты 1-й гвардейской танковой армии группировки российских войск «Запад» в зоне специальной военной операции (СВО) уничтожили боевую технику и нанесли удары по замаскированным опорным пунктам противника.

Незадолго до этого российские танки уничтожили замаскированный опорный пункт ВСУ.