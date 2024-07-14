Российский дрон протаранил украинскую «Бабу Ягу» в ДНР

FPV-дрон Тульского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) сбил тяжелый гексакоптер "Баба-яга" Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Раздоловкой в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Оператор БПЛА Тульского соединения ВДВ заметил в воздухе украинский ударный гексакоптер типа "Баба-яга", который летел в направлении наших позиций для сброса мин. Оценив обстановку, десантник принял решение атаковать FPV-дроном гексакоптер противника, чтобы сбить его. Набрав высоту, оператор БПЛА ВДВ зашел на удобную траекторию и протаранил беспилотник ВСУ, который взорвался в воздухе", - говорится в сообщении.
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В министерстве уточнили, что операторы беспилотных летательных аппаратов Тульского соединения ВДВ непрерывно ведут разведку позиций ВСУ с помощью квадрокоптеров. В течение дня они обнаруживают до нескольких десятков различных целей для уничтожения, в том числе иностранную технику, замаскированные блиндажи и укрепленные позиции с живой силой противника. Именно с помощью БПЛА ведется корректировка огня артиллерии. Кроме того, операторы FPV-дронов помогают продвигаться штурмовым отрядам.
"Преимуществом FPV-дрона перед обычными квадрокоптерами является удобная для оператора ориентация в пространстве и возможность легко проходить маршрут или преследовать движущуюся цель на очень высокой скорости, превышающей 100 км/ч. Поэтому их трудно обнаружить и перехватить, они высокоманевренны. Это позволяет с максимальной эффективностью применять их для уничтожения движущихся целей, а также уничтожать живую силу в блиндажах и специальных укрытиях", - отметили в военном ведомстве.