Российский дрон протаранил украинскую «Бабу Ягу» в ДНР

FPV-дрон Тульского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) сбил тяжелый гексакоптер "Баба-яга" Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Раздоловкой в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

© РИА Новости / Павел Лисицын

"Оператор БПЛА Тульского соединения ВДВ заметил в воздухе украинский ударный гексакоптер типа "Баба-яга", который летел в направлении наших позиций для сброса мин. Оценив обстановку, десантник принял решение атаковать FPV-дроном гексакоптер противника, чтобы сбить его. Набрав высоту, оператор БПЛА ВДВ зашел на удобную траекторию и протаранил беспилотник ВСУ, который взорвался в воздухе", - говорится в сообщении.



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В министерстве уточнили, что операторы беспилотных летательных аппаратов Тульского соединения ВДВ непрерывно ведут разведку позиций ВСУ с помощью квадрокоптеров. В течение дня они обнаруживают до нескольких десятков различных целей для уничтожения, в том числе иностранную технику, замаскированные блиндажи и укрепленные позиции с живой силой противника. Именно с помощью БПЛА ведется корректировка огня артиллерии. Кроме того, операторы FPV-дронов помогают продвигаться штурмовым отрядам.