Собаки помогают военным РФ распознавать атаки дронов в зоне СВО

Вооруженные силы (ВС) РФ эффективно применяют служебных собак для раннего предупреждения атак беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО). Их слух позволяет обнаруживать БПЛА вне зависимости от моделей и частот, на которых летят дроны, рассказал генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

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"Собаки на СВО не просто дополнительные бойцы на довольствии, но и охрана, поиск и эвакуация раненых, разведчики и саперы. А в реалиях современной войны они освоили еще одну профессию и стали специалистами по раннему обнаружению дронов врага. Оказалось, что слух четвероногих может обнаружить летящий дрон на приличном расстоянии и позволяет вычленить его в окружающих шумах, лаем показывая направление. Собаки реагируют, как на дроны разведчики, которые высоко летят и не слышны человеческому уху, так и "мавики"-корректировщики", - сказал он.



Служебные собаки с начала СВО задержали свыше 350 боевиков ВСУ

По его словам, ключевым преимуществом собак перед техникой становится тот факт, что нет разницы на каких радиоканалах летит дрон.

"Она слышит дрон, по звуку определяет его тип, направление и всем своим видом и лаем "докладывает" нашим ребятам об обнаружении, давая им время приготовится и отреагировать. Собака всегда в строю, даже когда спит, ей не надо менять батарейки, собаке не нужен высококлассный специалист чтобы она "работала", - пояснил эксперт.



Гендиректор ЦКБР также заявил, что ВСУ совершают попытки нейтрализовать служебных собак в первую очередь при обнаружении расположения российских бойцов.