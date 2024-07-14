$87.74-0.2595.76+0.08
Почта

На Украине анонсировали «большой обмен» женщинами-военнопленными с Россией

Украина планирует «большой обмен» женщинами-военнопленными с Россией, заявил уполномоченный по правам человека Верховной Рады Украины Дмитрий Лубинец. Об этом сообщается в Telegram-канале «Новое издание».

На Украине анонсировали «большой обмен» женщинами-военнопленными с РФ
© РИА Новости

«Нам помогают Объединенные Арабские Эмираты. Мы можем сказать это публично», — подчеркнул Лубинец.

Между Украиной и Россией состоялся обмен военнопленными

В июне Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле «90 на 90». Посредническое участие в переговорах оказали Объединенные Арабские Эмираты.

Позже Министерство обороны опубликовало кадры возвращения российских военнослужащих из украинского плена. На видео показана их перевозка автобусами, обеспечение едой, водой, теплой одеждой.

Военные новости
Дмитрий Лубинец
Верховная Рада