На Украине анонсировали «большой обмен» женщинами-военнопленными с РФ

Украина планирует «большой обмен» женщинами-военнопленными с Россией, заявил уполномоченный по правам человека Верховной Рады Украины Дмитрий Лубинец. Об этом сообщается в Telegram-канале «Новое издание».

«Нам помогают Объединенные Арабские Эмираты. Мы можем сказать это публично», — подчеркнул Лубинец.



Между Украиной и Россией состоялся обмен военнопленными

В июне Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле «90 на 90». Посредническое участие в переговорах оказали Объединенные Арабские Эмираты.

Позже Министерство обороны опубликовало кадры возвращения российских военнослужащих из украинского плена. На видео показана их перевозка автобусами, обеспечение едой, водой, теплой одеждой.