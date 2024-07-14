Украинский беспилотник сбили в российском регионе

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник в небе над Белгородской областью. Об этом сообщило Министерство обороны (Минобороны) России в своем Telegram-канале.

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Отмечается, что попытка атаки на российский регион была совершена 13 июля в 23:05.

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«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — сообщили в оборонном ведомстве.



Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины атаковали четыре населенных пункта в регионе. По его словам, один человек получил ранения в результате сброса боеприпаса с беспилотника на автомобиль.