МО РФ сообщило об атаке на стоянку ж/д эшелона ВСУ в Харьковской области
Вооруженные силы (ВС) РФ с помощью ОТРК "Искандер" нанесли удар по месту стоянки железнодорожного эшелона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Как сообщили в Минобороны России, уничтожено около 20 единиц техники и до 120 военнослужащих ВСУ.
Российское военное ведомство также опубликовало кадры объективного контроля уничтожения эшелона.
"Расчетом ОТРК "Искандер-М" нанесен ракетный удар с применением двух оперативно-тактических ракет по месту стоянки железнодорожного эшелона 53-й омбр (отдельной механизированной бригады - прим. ТАСС) с боеприпасами в селе Буды Харьковской области. В результате удара уничтожено около 20 единиц техники, в том числе три БМП "Мардер" и до 120 военнослужащих ВСУ", - сообщили в ведомстве.