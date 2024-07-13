Вооруженные силы (ВС) РФ с помощью ОТРК "Искандер" нанесли удар по месту стоянки железнодорожного эшелона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Как сообщили в Минобороны России, уничтожено около 20 единиц техники и до 120 военнослужащих ВСУ.

Российское военное ведомство также опубликовало кадры объективного контроля уничтожения эшелона.