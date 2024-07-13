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Лукашенко попросил военных не пропустить угрозы на западном направлении

Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил военнослужащих не пропустить возможные угрозы на западном направлении, где сейчас «идёт активизация».

Лукашенко попросил военных не пропустить угрозы на западном направлении
© globallookpress.com
«Поэтому северо-западное направление — там ребята должны быть готовы ко всему. Они нас провоцируют, чтобы втянуть в эти разборки, в эту войну. Нельзя этого допустить», — сказал глава республики, его слова приводит БЕЛТА.

Президент Белоруссии поручил отвести белорусские войска на южных рубежах в места постоянной дислокации.

Лукашенко заявил об отводе украинских сил от границы с Белоруссией

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Александр Лукашенко