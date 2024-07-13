Лукашенко попросил военных не пропустить угрозы на западном направлении

Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил военнослужащих не пропустить возможные угрозы на западном направлении, где сейчас «идёт активизация».

«Поэтому северо-западное направление — там ребята должны быть готовы ко всему. Они нас провоцируют, чтобы втянуть в эти разборки, в эту войну. Нельзя этого допустить», — сказал глава республики, его слова приводит БЕЛТА.



Президент Белоруссии поручил отвести белорусские войска на южных рубежах в места постоянной дислокации.

Лукашенко заявил об отводе украинских сил от границы с Белоруссией

Он сообщил о ликвидации напряжённости на границе с Украиной.