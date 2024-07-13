В Херсоне прогремели взрывы

Взрывы прогремели в подконтрольном Киеву городе Херсоне вечером 13 июля, сообщает «Общественное. Новости». По информации издания, местные жители услышали взрывы третий раз за вечер. При этом тревога в регионе не объявлялась.

В Херсоне третий раз за вечер слышны взрывы, — говорится в сообщении.



13 июля ВСУ пытались совершить атаку на объекты в Белгородской области. В небе над регионом был замечен БПЛА самолетного типа. Дежурные средства противовоздушной обороны ликвидировали его. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что беспилотники ВСУ атаковали сразу четыре населенных пункта.

Ранее власти Херсонской области приняли решение о введении пропускного режима в 15-километровой зоне во всех прифронтовых районах. Как сообщил губернатор региона Владимир Сальдо, ограничения будут действовать с 1 по 31 августа.

До этого Сальдо заявил, что население находящегося под контролем Киева Херсона за последнее время сократилось в шесть раз. Он уточнил, что от 300-тысячного города осталось порядка 50 тысяч. Он отметил, что значительная часть остававшихся мужчин мобилизована или скрывается от мобилизации.