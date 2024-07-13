Названо число французских наемников в Харьковской области

В Харьковской области в военных действиях со стороны ВСУ могут принимать участие порядка 100 граждан Франции, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Собеседник агентства пояснил, что французские наемники находятся в различных подразделениях. Он добавил, что бойцы с высокой долей вероятности прибыли из Иностранного легиона.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что в Харьков из Полтавы прибыла группа французских наемников.

По его словам, жители заметили их возле супермаркета. В составе группы, уточнил он, был негр. Лебедев отметил, что наемники были одеты в чистую форму, хорошо выглядели.