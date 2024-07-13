Лукашенко заявил об отводе украинских сил от границы с Белоруссией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещании по вопросам обеспечения военной безопасности на южном операционном направлении заявил о ликвидации напряженности на границе с Украиной.

"После нашей определенной работы украинцы свои вооруженные силы и дополнительные войска, которые они перебросили к нашей границе, от границы отвели и вообще вывели из зоны белорусско-украинской границы. Сейчас у нас осложнений никаких нет с украинцами, и я надеюсь, что и не будет", - приводит его слова агентство БелТА.



Лукашенко прибыл на границу с Украиной

Лукашенко также поручил отвести выведенные на украинскую границу дополнительные белорусские силы в места постоянной дислокации.