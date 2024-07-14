В НАТО оценили возможность ударов по российским самолетам над Украиной

Польша как член НАТО не будет сбивать ракеты и самолеты Вооруженных сил (ВС) России в воздушном пространстве Украины, об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, сообщает украинское издание «Страна» в Telegram.

Он уточнил, что НАТО не будет участвовать в украинском конфликте.

«Мы поддержим Украину в уничтожении российских самолетов, но НАТО не будет вовлечена напрямую», — оценил он возможность таких ударов.



Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Североатлантический альянс не будет участником конфликта на Украине.

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Также Столтенберг рассказал, что конфликт на Украине выявил огромные пробелы в боеготовности НАТО. По его словам, с 2022 года зафиксированы значительные пробелы в боеготовности и совместимости сил НАТО, которые надо оперативно устранить.