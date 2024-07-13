Состав ВСУ с боеприпасами уничтожен под Харьковом

Подполье: в Харьковской области уничтожен украинский состав с боеприпасами
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил об уничтожении российскими военными в Харьковской области украинского состава с боеприпасами.
Об этом он рассказал РИА Новости.
По его словам, первый прилёт был в 15:45, второй — в 16:10.
«Уничтожили состав с БК. В центре Харькова услышали, что ударили капитально», — добавил он.
Лебедев указал, что по его информации, в селе Буды находится большой железнодорожный узел со складами.
Ранее в подполье заявили, что на правом берегу Днепра в Херсонской области 13 украинских военных скончались в результате кишечной инфекции.