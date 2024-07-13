Состав ВСУ с боеприпасами уничтожен под Харьковом

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил об уничтожении российскими военными в Харьковской области украинского состава с боеприпасами.

Об этом он рассказал РИА Новости.

«Прилет в село Буды, около Харькова. Детонацию слышали в городе», — указал Лебедев.



По его словам, первый прилёт был в 15:45, второй — в 16:10.

«Уничтожили состав с БК. В центре Харькова услышали, что ударили капитально», — добавил он.



Лебедев указал, что по его информации, в селе Буды находится большой железнодорожный узел со складами.

Ранее в подполье заявили, что на правом берегу Днепра в Херсонской области 13 украинских военных скончались в результате кишечной инфекции.