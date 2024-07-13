В Кремле высказались об ответе на размещение ракет США в Европе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал планы США по размещению дальнобойных и гиперзвуковых ракет в Германии. Об этом пишет РИА «Новости».

Журналисты попросили пресс-секретаря рассказать об ответе России на размещение дальнобойных вооружений в Европе.

«Это же всегда была такая, знаете, парадоксальная ситуация. Соединенные Штаты размещали такие ракеты — разного вида ракеты, разной дальности — но традиционно направленные на нашу страну. Наша страна, соответственно, в качестве цели определяла для наших ракет эти европейские точки», — отметил Песков.



Планы США по размещению дальнобойных ракет назвали сигналом России

По его словам, у России хватает потенциала, чтобы сдерживать американские ракеты. Вместе с тем, добавил он, «потенциальной жертвой являются столицы» тех европейских государств, в которых размещены пусковые установки.