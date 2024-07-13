Вучич анонсировал совместные военные учения Сербии и Египта

Сербия и Египет в ближайшее время проведут совместные военные учения, заявил сербский лидер Александр Вучич, находящийся в Египте с рабочим визитом.

Вучич сообщил, что провел переговоры с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, в ходе которых обсуждались геополитические вопросы и сотрудничество в разных сферах – от сельского хозяйства до военно-технического сотрудничества, передает РИА «Новости».