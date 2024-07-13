Российские войска водрузили флаг РФ над зданием администрации села Урожайное на времевском направлении Запорожской линии фронта, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов. Об этом пишет РИА «Новости».

Ранее Рогов сообщал, что российские войска закрепились в южной и центральной части Урожайного. В дальнейшем он призвал подписчиков ожидать хороших новостей о ситуации в этом населенном пункте.

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«Наши войска подняли триколор над зданием администрации в Урожайном и сейчас продвигаются в северной части поселка, где идут основные бои», — пояснил политик.



Напомним, что в ходе активных боевых действий российские войска освободили за неделю населенные пункты: Сокол, Чигари, Яснобродовка и Восход (ДНР).