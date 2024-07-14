Ракеты ВСУ разрушили жилой дом в Донецке

Жилой дом в частном секторе Донецка был полностью разрушен в результате ракетного обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ), стрельба, предположительно, велась из вооружений западного образца. Об этом Следственного комитета (СК) России.

«В ходе осмотра места происшествия установлено, что в результате обстрела полностью уничтожен частный жилой дом в жилом массиве района, где отсутствует вооружение и военная техника. Помимо этого, на месте происшествия обнаружены фрагменты, предположительно от РСЗО образца стран НАТО», — заявил представитель СК.



По данным следователей, на месте попадания ракеты были найдены сохранившиеся фрагменты ракеты с маркировкой.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали беспилотниками два населенных пункта в Донецкой народной республике. Атаки начались чуть раньше полудня по московскому времени и продолжались на протяжении двух часов. За это время несколько беспилотников сбросили над разными районами Горловки взрывоопасные предметы, а Владимировка была поражена дроном-камикадзе.