В Херсонской области у бойцов Вооруженных сил Украины зафиксировали вспышку неизвестной желудочно-кишечной инфекции, пишет РИА Новости со ссылкой на подполье. По предварительным данным, уже погибли 13 военных, еще 80 человек, среди которых есть офицеры, находятся в критическом состоянии.

В 123-ю бригаду ВСУ, расквартированную на правом берегу Днепра Херсонской области, направлены медицинские работники из Одессы, так как в районе 10 июля среди ее личного состава был зафиксирован скачок заболеваемости неустановленной желудочно-кишечной инфекцией, — отметили в подполье.



Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что сообщения о вспышке брюшного тифа в рядах ВСУ говорят об антисанитарии на фронте. Он не исключил, что причиной эпидемии стали жара, пренебрежение гигиеной, а также последствия подрыва дамбы Каховской ГЭС.

Пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко до этого сообщил, что Киев скрывает вспышку холеры в Херсоне, пытаясь замаскировать ее под тиф. По его словам, холерный вибрион (возбудитель холеры) попал в питьевую воду из Днепра после того, как украинская сторона перестала обслуживать скважины, расположенные на правом берегу реки.