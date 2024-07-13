Группировка войск «Север» нанесла поражение пяти украинским бригадам, теробороны и нацгвардии в Харьковской области, Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 205 солдат. Об этом сообщает министерство обороны России в ежедневной сводке.

«Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 34-й бригады морской пехоты, 113-й, 125-й, 127-й бригад теробороны и 13-й бригады нацгвардии в районах Волчанска, Старицы, Тихого, Волчанского Хутора, Малых Проходов и Липцов в Харьковской области», — отметили в российском оборонном ведомстве.



В Минобороны добавили, что российским военным удалось отразить восемь контратак штурмовых групп 42-й механизированной, 92-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 36-й бригады морской пехоты.

Украинская армия также лишилась двух танков, двух пикапов, 155 мм гаубицы М777 американского производства, 152 мм орудия Д-20, 122 мм гаубицы Д-30, 100 мм противотанковой пушки «Рапира», станции радиоэлектронной разведки «Пластун» и двух станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

Кроме того, в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО за сутки сбили две ракеты ATACMS и 17 украинских беспилотников.