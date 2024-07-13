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До конца 2024 года ВСУ ждут проблемы, они будут обостряться. Уже сейчас реальные данные о ситуации на севере Украины могут спровоцировать панику. Такую пессимистичную оценку дал глава главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов* (внесен в перечень экстремистов и террористов в России), сообщает ТАСС.

В интервью Буданова* спросили о возможном наступлении российских войск с севера.

«Проблемы есть, они имеют тенденцию к обострению», — сказал он.



При этом он дал понять, что не желает развернуто отвечать на вопрос, чтобы «не спровоцировать панику».

По мнению Буданова*, до конца 2024 года ситуация для ВСУ будет сложной. Он напомнил, что говорил представителям западной прессы, что «хороших новостей в этом году много не будет».

В конце июня Буданов* также говорил о трудном будущем для Киева и воздержался от комментариев касательно ситуации в городе Часов Яр.

*внесен в перечень экстремистов и террористов в России