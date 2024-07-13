Планы США по размещению дальнобойных ракет назвали сигналом России

Планы США по размещению новых дальнобойных ракет в Германии дадут сигнал России, но могут привести к эскалации. При этом Запад отстает в развитии ядерного оружия, пишет немецкая газета Berliner Zeitung со ссылкой на военных экспертов.

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На этой неделе в Пентагоне заявили, что США в 2026 году приступят к размещению в Германии дальнобойных ударных систем, которые значительно превзойдут уже находящиеся там вооружения. Речь идет, в частности, о ракетах SM-6, Tomahawk и «гиперзвуковом оружии».

В Пентагоне считают, что это будет частью «меры сдерживания», направленной против России. Газета Berliner Zeitung поинтересовалась у военных экспертов, как они оценивают переброску ракет в Германию.

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«Зенитной системе сбить «Томагавк» сложнее, чем обычную баллистическую ракету», — сказал Северин Плейер, военный эксперт и научный сотрудник Университета Гельмута Шмидта в Гамбурге.



По его словам, «Томагавки» и SM-6 были развернуты в Европе во время учений в прошлом году, а также были замечены в Дании в этом году. Размещая их в Германии, НАТО хочет «послать сигнал силы».

Плейер отметил, что переброска ракет «Томагавк» или ракеты SM-6 его не удивляет, поскольку Запад отстает от России «в ядерной тактико-оперативной области».

Маркус Райснер, офицер австрийских вооруженных сил заявил, что «НАТО пытается создать противовес», желая разместить различные системы вооружений в Европе. Однако это также означает «дальнейшее усиление эскалации».

«Дальность американских крылатых ракет составляет до 2500 километров. Это означает, что из Германии они способны достигать Москвы, Санкт-Петербурга или других крупных городов России. Для сравнения: немецкая крылатая ракета «Таурус» имеет дальность всего около 500 километров. В последний раз США размещали такое оружие большой дальности в Германии в 1990-х годах», —пишет Berliner Zeitung.



Россия уже объявила о жестком ответе на размещение ракет США в Германии, которое ставит под угрозу нацбезопасность страны.

Крылатая ракета «Томагавк» разработана американской оборонной компанией Raytheon в 1980-х годах. Впервые ее использовали в войне в Персидском заливе, где было использовано не менее 800 «Томагавков». Недавно эти ракеты использовали военные корабли США, атакуя позиции хуситов в Йемене.