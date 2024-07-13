МО: военные России уничтожили завод по производству взрывчатых веществ ВСУ

Российские военнослужащие уничтожили завод по производству взрывчатых веществ на территории Украины. Об этом сообщается в официальной сводке министерства обороны РФ, опубликованной в его Telegram-канале. В ведомстве отметили, что боевую задачу выполнили ракетные войска и расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Им содействовали армейская оперативно-тактическая авиация и артиллерия. "Уничтожена радиолокационная станция П-18, а также поражен завод по производству взрывчатых веществ", — говорится в заявлении. Представители министерства добавили, что за минувшие сутки бойцы Вооруженных сил РФ нанесли удары по местам скопления живой силы и техники украинских войск в 136-ти районах боевых действий. 13 июля губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что российские солдаты уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Буковель-АД" Вооруженных сил Украины (ВСУ). Технику, которую обнаружили на правом берегу реки Днепр, ликвидировали при помощи барражирующего боеприпаса "Ланцет".