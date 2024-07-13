Минобороны: группировка "Юг" поразила шесть бригад ВСУ в девяти районах ДНР

Группировка войск "Юг" заняла более выгодные рубежи и нанесла поражение живой силе и технике шести бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в девяти районах Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ. "Южная" группировка войск поразила живую силу и технику 24-й, 72-й, 93-й механизированных, 46-й, 81-й аэромобильных и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Антоновка, Николаевка, Катериновка, Григоровка, Спорное, Успеновка, Славянск, Зализнянское и Часов Яр. Также были отражены две атаки штурмовых групп 54-й механизированной и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ. Противник потерял за сутки до 680-ти бойцов, боевую машину зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Стрела-10", 15 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы были поражены: 155 мм самоходная артиллерийская установка Krab (производства Польши), 155 мм гаубицы М198 (производства США) и FH-70 (производства Великобритании), три 152 мм орудия Д-20, 122 мм гаубица Д-30, три 105 мм гаубицы: L-119 (производства Великобритании) и две М119 производства США, и четыре полевых склада боеприпасов ВСУ.