ВС России поразили завод по производству взрывчатых веществ для ВСУ

Вооруженные силы России в ходе спецоперации на Украине поразили завод по производству взрывчатых веществ для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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