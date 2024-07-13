ВС России поразили завод по производству взрывчатых веществ для ВСУ
Вооруженные силы России в ходе спецоперации на Украине поразили завод по производству взрывчатых веществ для Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Об этом сообщили в Минобороны РФ.
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"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожена радиолокационная станция П-18, а также поражены завод по производству взрывчатых веществ, скопления живой силы и военной техники ВСУ в 136 районах", - говорится в сообщении.