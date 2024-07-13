США воспользовались британской базой на Кипре для помощи стране на Ближнем Востоке

Министерство обороны Великобритании подтвердило факт полетов американских самолетов на аэродром британской военной базы Акротири на Кипре, но при этом не стало раскрывать данные о целях визитов авиации. Об этом сообщает кипрская газета Cyprus Mail со ссылкой на британское МО.

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Журналисты издания связались с оборонным ведомством Британии после появления в СМИ информации о том, что самолеты США используют территории баз королевства на Кипре для перевозки оружия и боеприпасов в Израиль во время конфликта в секторе Газа.

Официальный представитель британского минобороны, как пишут авторы статьи, подтвердил, что военные американские самолеты совершали посадки на территории суверенной базы с разрешения Великобритании, но не стал комментировать цели этих полетов.

В свою очередь, официальный представитель правительства Республики Кипр Константинос Летимпиотис заявил, что правительство не может комментировать операции третьих стран. Он также подчеркнул, что Кипр не участвует ни в каких военных операциях.