НАТО сообщили тревожные новости о возможной войне с Россией

В случае войны Россия лишит НАТО превосходства в воздухе с помощью мощной ПВО. Об этом написало издание Business Insider.

«Россия способна бросить вызов историческому господству НАТО в воздухе. Штатам и их союзникам будет сложно добиться превосходства в небе, даже имея целые эскадры истребителей пятого поколения», — сказано в статье.



Журналисты считают, что ВВС стран Запада еще ни разу не встречались с таким уровнем ПВО, как у РФ. За время конфликта на Украине российская армия продемонстрировала, что способна формировать сложные районы ПВО с мощными радарами, средствами РЭБ и ракетными комплексами.

Ранее издания Bild и Der Spiegel опубликовали оперативный план Германии на случай войны на восточном фланге НАТО. Подразумевается, что противником в военном конфликте выступит Россия.

План генерального инспектора бундесвера Карстена Бройера предполагает переброску на восток 800 тысяч военных в течение трех-шести месяцев из портов Нидерландов, Бельгии и Германии.

Китай призвал НАТО переосмыслить свои действия на Украине

В свою очередь, в Госдуме заявили, что НАТО всегда вело подготовку к войне. После распада Варшавского договора у альянса один противник — Россия, считают в ГД.