Cпециалисты изучили особенности работы блоков управления ракет Storm Shadow

Российские специалисты смогут отличать модификации крылатых ракет Storm Shadow после их изучения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на инженера и специалиста по работе с вооружением.

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По его словам, была изучена часть центроплана, включающая крылья и модуль с блоками управления полетом и развертыванием крыла. Там же расположена система подвесных креплений и центральный выключатель.

«С данного блока будут демонтированы выключатель и все электрические схемы вместе с проводами для объективного контроля изменения в последующем конструкции ракеты», — рассказал специалист.



Он отметил, что основной целью исследования является определение возможных модификаций Storm Shadow и особенностей работы блоков управления.