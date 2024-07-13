В ДНР обнаружили схрон с иностранным вооружением и боеприпасами

Схрон с иностранным вооружением и боеприпасами обнаружен в ДНР, сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ России по ДНР.

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Это произошло в результате оперативно-боевых мероприятий в Авдеевке. Схрон оставили Вооруженные силы Украины при отступлении.

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Речь идет о гранатомете Socrat шведского производства, гранатомете M72A6 американского производства. Также оставлены выстрелы ПГ-9 - 29 штук.