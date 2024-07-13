Спецоперация на Украине 13 июля: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 13 июля 2024 года.

Российские минометчики уничтожили опорный пункт ВСУ у границы

Расчёты 120-миллиметровых минометов российской армии уничтожили взводный опорный пункт и пехоту противника, сообщает РИА Новости.

Это произошло рядом с государственной границей России в зоне проведения специальной военной операции.

После выполнения задачи минометчики замаскировали орудие и ушли в укрытие. Подобная боевая работа ведётся непрерывно, чтобы держать Вооруженные силы Украины в постоянном напряжении.

Российская авиация поразила опорный пункт и живую силу противника

Экипаж российского вертолета Ка-52М поразил подразделения Вооруженных сил Украины, противник понес потери убитыми и ранеными, сообщает РИА Новости.

Он выполнил удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту и живой силе противника. Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 и управляемыми авиационными ракетами «Вихрь».

После этого экипаж выполнили противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на аэродром вылета.

Десантники уничтожили станцию РЭБ ВСУ на Херсонском направлении

Российские десантники с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожили станцию РЭБ на правом берегу Днепра на херсонском направлении, сообщает РИА Новости.

Воздушной разведкой с помощью беспилотника ZALA на правом берегу «Днепра» на херсонском направлении был обнаружен объект, издающий сильные радиоволны. Как оказалась, обнаружена станция РЭБ Вооруженных сил Украины. Расчет разведывательного беспилотника скорректировал заход «Ланцетов» на цель и зафиксировал ее поражение.

Подразделения беспилотной авиации Воздушно-десантных войск активно применяют «Ланцеты» для уничтожения боевой техники противника на правобережье Днепра в Херсонской области.