За последний год вооруженные силы России приобрели бесценный боевой опыт, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Андрей Красов. Он указал, в частности, на опыт в ведении обороны и обращении с современными видами вооружений.

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«Наши военные теперь имеют богатый боевой опыт, и это дорогого стоит, — сказал Красов. — Они приобрели опыт оборонительных боев, когда НАТО подталкивало Украину к контрнаступлению. Также появился опыт наступательных боев: каждый день из сводок Минобороны мы узнаем о переходе под контроль России все новых населенных пунктов».



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Также, по словам политика, российские военные совершенствуют свои навыки в работе с системами противовоздушной обороны (ПВО), системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), современными видами вооружений.

«Этот опыт не заменишь ничем, — подчеркнул депутат. — Кроме того, у нас первоклассная техника, которую поставляет отечественный военно-промышленный комплекс (ВПК). Все это — слагаемые успеха, так что не стоит проверять нашу армию на прочность».



Ранее в в ежегодном докладе министерства обороны Японии — Белой книге по обороне — отметили, что Россия, несмотря на многочисленные санкции против нее, способна вести боевые действия длительное время. Там также отметили рост ВПК страны.